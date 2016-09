Tegenvaller VS zet druk op beurzen

ANP Tegenvaller VS zet druk op beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend met verlies gesloten. Tijdens een grotendeels rustige handelssessie zetten tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie in de laatste uren druk op de markt. Daarbij liep de waarde van de euro op, omdat de verwachtingen ten aanzien van een snelle verhoging van de rente in de VS enigszins werden getemperd.

Door ANP - 6-9-2016, 17:44 (Update 6-9-2016, 17:47)

In Amsterdam sloot de AEX met een verlies van 0,7 procent op 461,11 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 656,69 punten. De graadmeters in Parijs en Londen leverden 0,2 en 0,8 procent in. De DAX in Frankfurt eindigde met een plusje van 0,1 procent.

In de middaghandel bleek uit een eerste schatting dat de groei in de dienstensector van de VS vorige maand onverwacht sterk is afgezwakt. Die tegenvaller sterkt de gedachte dat de Fed mogelijk toch nog enige tijd zal wachten met een nieuwe renteverhoging. Daardoor liep de waarde van de euro op tot 1,1230 dollar, tegen 1,1145 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.

AEX

De AEX werd aangevoerd door Galapagos, dat 1,7 procent won. De Europese Commissie heeft een middel van het biotechnologiebedrijf de status van weesgeneesmiddel gegeven voor de behandeling van patiënten met idiopathische longfibrose (IPF).

Aegon was de sterkste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 2 procent. De verzekeraar kondigde aan dat zijn financieel directeur per 1 december vertrekt.

MidKap

In de MidKap ging het aandeel OCI bijna 7 procent onderuit. Het Egyptische kunstmestbedrijf heeft in de eerste helft van dit jaar een lagere omzet behaald. Dat kwam vooral door lagere verkoopprijzen en omzetverlies door een brand bij een fabriek in Geleen.

Air France-KLM kreeg er 0,2 procent bij. De luchtvaartcombinatie liet weten niet van plan te zijn om bezuinigingsplannen te schrappen. Verder bereikte KLM alsnog een akkoord over een nieuwe cao met vakbond FNV.

Bayer

Bayer won in Frankfurt bijna 2 procent. Het chemieconcern heeft zijn overnamebod op Monsanto opnieuw verhoogd. Het nieuwe bod waardeert Monsanto op 56 miljard dollar exclusief schuld. Monsanto wees in juli al een verhoogd overnamebod van Bayer af, maar de partijen bleven wel in gesprek.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stabiliseerde op 44,45 dollar. Brent werd daarentegen 1,5 procent goedkoper bij 46,90 dollar per vat.