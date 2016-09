Dubai steekt miljarden in nieuw stadsdistrict

ANP Dubai steekt miljarden in nieuw stadsdistrict

DUBAI - Dubai tast flink in de buidel om de stad verder uit te breiden. Dubai Holding, het investeringsvehikel van de vorst van het Arabische emiraat, telt omgerekend zo'n 18 miljard euro neer voor de bouw van een compleet nieuw stadsdistrict.

Door ANP - 4-9-2016, 15:55 (Update 4-9-2016, 15:55)

De stad die de voorbije jaren al vele wolkenkrabbers en andere architectuur zag oprijzen uit het woestijnzand, krijgt er opnieuw duizenden appartementen en hotelkamers bij. De plaatselijke regering vindt het belangrijk om in te zetten op verdere groei, ondanks de economische tegenwind door de aanhoudende lage olieprijzen.

In dit weekend gepresenteerde plannen is wel enige voorzichtigheid terug te vinden. Het project krijgt geen specifieke deadline en zal in fases worden uitgevoerd, zodat tussendoor toch met een schuin oog gekeken kan worden naar de vraag in de markt. De eerste fase van van Jumeirah Central betreft 2800 nieuwe hotelkamers en 3000 appartementen. De kosten bedragen naar schatting een kleine 6 miljard euro.