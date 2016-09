Berlijn wil hulp bij ruzie over sjoemel-Fiats

BRUSSEL - De Europese Commissie gaat bemiddelen in een ruzie over sjoemelsoftware in dieselauto’s tussen Duitsland en Italië. Een woordvoerder in Brussel bevestigt zaterdag dat de commissie een verzoek hiertoe heeft ontvangen van het Duitse ministerie van Transport en er op in zal gaan.

Door ANP - 3-9-2016, 13:51 (Update 3-9-2016, 13:51)

De Duitsers beschuldigen Fiat ervan dieselauto’s te verkopen die volgens de typegoedkeuring schoon zijn maar in werkelijkheid meer schadelijke stoffen uitstoten dan de EU-regels toestaan. Volgens de Italianen voldoen de auto’s aan de normen. Duitsland zit in zijn maag met het dieselschandaal bij Volkswagen.

De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun autosector. Volgens EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) zijn de banden tussen auto-industrie en hun nationale overheid te nauw. ,,Onafhankelijk toezicht op de toelating van auto's zou de oplossing zijn."