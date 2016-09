Wall Street opent hoger na banencijfer

ANP Wall Street opent hoger na banencijfer

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag met kleine winsten geopend. Beleggers verwerken nieuwe cijfers, waaruit bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten vorige maand aanzienlijk minder sterk is gegroeid dan in juli. Die tegenvallende groei kan er mogelijk voor zorgen dat de Federal Reserve nog even wacht met de volgende renteverhoging.

Door ANP - 2-9-2016, 15:46 (Update 2-9-2016, 15:46)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 18.523 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2181 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 5249 punten.

Vorige maand werden per saldo 151.000 nieuwe banen gecreëerd in de VS, tegen 275.000 in juli. Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vormen de belangrijkste indicator waarop de Fed, de Amerikaanse koepel van centrale banken, zijn rentebeleid baseert. Fed-voorzitter Janet Yellen zei onlangs dat de kans op een spoedige renteverhoging is toegenomen, mede omdat de werkgelegenheid de afgelopen maanden is blijven groeien.