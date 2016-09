SBM onderuit na afketsen schikking

AMSTERDAM - SBM Offshore kreeg vrijdagochtend flinke klappen op de beurs in Amsterdam. De maritiem dienstverlener zag een schikking die een einde had moeten maken aan de Petrobras-affaire afketsen. Beleggers kijken verder vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport van later op de dag. De toonaangevende AEX-index in Amsterdam stond evenals de belangrijkste Europese graadmeters in de plus.

Door ANP - 2-9-2016, 9:19 (Update 2-9-2016, 12:02)

De AEX-index steeg tegen het einde van de ochtendhandel 0,6 procent naar 456,72 punten. De MidKap won 0,1 procent, tot 647,83 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,1 tot 0,7 procent.

Het aandeel SBM leverde bijna 12 procent in. Het bedrijf meldde voorbeurs dat de schikking die half juli werd bereikt in Brazilië is afgekeurd. Na lang onderhandelen wist de maritiem dienstverlener in ruil voor een flinke boete daar verdere vervolging wegens het betalen van steekpenningen te ontlopen, maar die deal gaat voorlopig dus niet door. Het bedrijf wacht op uitleg van het Openbaar Ministerie.

Banencijfers

Beleggers kijken uit naar de Amerikaanse banencijfers omdat die een belangrijke rol spelen in het beleid van de Federal Reserve. Diverse Fed-bestuurders wezen er afgelopen week op dat de rente in de VS deze maand al verder kan worden verhoogd, als de economie daar sterk genoeg voor is. De nieuwe cijfers kunnen daar mogelijk meer duidelijkheid over geven.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam deden levensmiddelenfondsen het goed. Voedingsmiddelengigant Unilever was met een plus van 2,1 procent de grootste stijger en bierbrouwer Heineken en supermarktconcern Ahold Delhaize boekten winsten van 1,8 tot 2 procent. Aan de andere kant van het spectrum waren er na SBM meerdere bedrijven met een verlies van rond de 0,5 procent, zoals staalgigant ArcelorMittal, ING en verzekeraar NN.

Verlies

In Frankfurt verloor Rocket Internet, onder meer aandeelhouder van Zalando, 9,5 procent. De start-upinvesteerder presenteerde een verlies over de eerste zes maanden. In Londen werd vervoerbedrijf Go-Ahead door beleggers beloond met een winst van 9 procent voor een beter dan verwachte jaarwinst.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie liep met 0,8 procent op naar 43,50 dollar per vat. Brentolie steeg 0,9 procent tot 45,85 dollar per vat. De euro was 1,1179 dollar waard, tegenover 1,1195 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.