Kwekers FloraHolland dupe geweld in Ethiopië

AALSMEER - Meerdere bloemkwekerijen uit de coöperatie van Royal FloraHolland in Ethiopië zijn de afgelopen dagen slachtoffer geworden van brandstichting en vernieling. De schade is enorm, aldus de bloemenveiling.

Door ANP - 2-9-2016, 7:50 (Update 2-9-2016, 7:50)

In verschillende bedrijven is brand gesticht en zijn pomphuizen vernietigd waardoor alleen water via een noodvoorziening en door regen beschikbaar is. Het gaat om zeker vier kwekerijen in de omgeving van de stad Bahir Dar. Een daarvan is aangevallen, maar heeft zich kunnen verdedigen. De bedrijven worden nu extra beveiligd.

In Ethiopië zijn diverse kwekerijen lid van de coöperatie van FloraHolland. Ze exporteren hun bloemen via Nederland naar andere landen in Europa. De kwekerijen zijn vaak een publiek-private samenwerking en sommige zijn volledig in handen van de Ethiopische overheid. In het gebied zijn al enige tijd spanningen tussen de regering en de bevolking.