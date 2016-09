Beurzen toch lager na domper uit VS

Beurzen toch lager na domper uit VS

AMSTERDAM - De Europese aandelenmarkten zijn donderdag na een grotendeels positief verlopen handelssessie toch met overwegend verliezen gesloten. In de namiddag bedierf een tegenvallend cijfer over de ontwikkelingen in de Amerikaanse industrie de stemming onder beleggers.

1-9-2016, 17:52 (Update 1-9-2016, 18:09)

In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index 0,1 procent lager op 453,87 punten. Tussentijds leek de hoofdindex voor de tweede dag op rij op weg naar de hoogste slotstand tot dusver dit jaar, maar opnieuw werd die uiteindelijk niet overtroffen. De MidKap steeg wel 0,3 procent, tot 647,37 punten.

De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen vlak tot 0,6 procent lager de handel uit. Ook de olieprijzen stonden opnieuw onder druk. Amerikaanse ruwe olie werd 2,6 procent goedkoper en kostte 43,54 dollar per vat, de prijs van Brentolie zakte 2,4 procent tot 45,74 dollar per vat.

Altice

Eerder op de dag zagen beleggers het allemaal nog wat zonniger in, mede dankzij meevallende cijfers over de Chinese industrie. Die liet afgelopen maand de sterkste groei zien in bijna twee jaar. De Amerikaanse industrie daarentegen vertoonde in augustus onverwacht een lichte krimp.

Kabelaar Altice en verfproducent AkzoNobel waren de sterkste stijgers onder de Amsterdamse hoofdfondsen met allebei een winst van 1,2 procent. Uitzender Randstad sloot de rij met een min van 2,1 procent, terwijl verzekeraar Aegon 1,7 procent inleverde.

Euro

Bij de kleinere fondsen was Lucas Bols een van de weinige stijgers met een plusje van 0,3 procent. De drankenproducent kondigde aan een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Franse branchegenoot Rémy Cointreau rond diens likeurmerk Passoã.

In Londen zagen diverse internationaal actieve bedrijven hun koersen wegzakken als gevolg van een waardestijging van het Britse pond. Zo lieten farmaceut GlaxoSmithKline, telecomreus Vodafone en mijnbouwer BHP Billiton verliezen optekenen van 2,4 tot 2,9 procent.

De euro werd verhandeld voor 1,1195 dollar. Bij het sluiten van de Europese beurzen op woensdag was de eenheidsmunt nog 1,1145 dollar waard.