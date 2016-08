Philips leert consumenten poetsen

BERLIJN - Philips blijft zich verder ontwikkelen als leverancier van apparaten die mensen helpen hun gezondheid te verbeteren. Op techbeurs IFA in Berlijn presenteerde het in zorgtechnologie gespecialiseerde concern donderdag een volgende groep 'slimme' toepassingen voor huis-tuin-en-keukengebruik. Een slimme tandenborstel, waarbij Philips zich opwerpt als poetshulp, sprong daarbij in het oog.

Door ANP - 1-9-2016, 12:40 (Update 1-9-2016, 12:40)

Via de 'connected' tandenborstel wordt het mogelijk om tandartsen en mondhygiënisten via een speciale app inzicht te geven in de de poetsprestaties en om hen waar nodig sturing te laten geven. Ook kunnen consumenten hun eigen poetsgedrag via de smartphone inzien en verbeteren. De toepassing is gebaseerd op de poetshulp voor kinderen die een jaar geleden werd gelanceerd.

Ook komt er een speciaal platform voor jonge ouders, waarop gegevens van onder meer slimme thermometers en babymonitors gekoppeld worden met informatie over voedings- en slaappatronen. Ook hier is het mogelijk de informatie met specialisten te delen. Hetzelfde geldt voor een app voor hartgezondheid en een speciale 'smart' toepassing voor slaaptherapie.

Uitdaging

,,De mogelijkheden zijn eindeloos'', zei Pieter Nota, topman van Philips Personal Health en tevens eindverantwoordelijk voor de marketing van het concern. Hij weet dat Philips voor het grote publiek nog altijd vooral bekendstaat als de maker van koffiezetapparaten, scheerapparaten en andere consumentenelektronica en minder als producent van de medische apparatuur. ,,Voor de kant die wij op willen is het zaak die slag te maken. Daar zit de komende tijd de uitdaging."

Zo startte Philips onlangs een omvangrijke mediacampagne om dat doel te bereiken. Maar ook via specialisten hoopt het concern een voet tussen de deur te krijgen, ,,Wij hebben data waarmee we kunnen aantonen dat onze aanpak werkt. Het is zaak om daar een vertaalslag te maken richting consumenten." Nota gaf niet prijs hoeveel geld is gemoeid met de campagnes. ,,Maar het mag duidelijk zijn dat Philips miljoenen investeert in marketing en dat ook zal blijven doen."