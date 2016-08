Positief begin nieuwe beursmaand september

AMSTERDAM - Europese beleggers zijn donderdag goedgemutst aan de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand september begonnen. Meevallende cijfers over de Chinese industrie boden steun aan het sentiment. Onder meer de financiële fondsen zaten weer in de lift.

Door ANP - 1-9-2016, 12:08 (Update 1-9-2016, 12:08)

De AEX-index in Amsterdam noteerde aan het einde van de ochtend 0,7 procent hoger op 457,36 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 650,57 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt stonden tot 0,8 procent in de plus, Londen ging echter 0,2 procent omlaag.

De Chinese overheid maakte bekend dat de industrie in het land in augustus de sterkste groei in bijna twee jaar heeft laten zien, terwijl economen juist op krimp hadden gerekend. Daardoor namen de zorgen over de afzwakkende Chinese economie af. Ook uit Europa kwamen gegevens over de industriële bedrijvigheid.

Koplopers

In de AEX waren ING en AkzoNobel koplopers met een winst van 1,5 procent. Ook kabelaar Altice ging flink omhoog, na de sterke koerswinst een dag eerder. Grootste daler in de hoofdindex was KPN (min 1,5 procent).

Bij de kleinere fondsen op het Damrak was er aandacht voor drankenfabrikant Lucas Bols (plus 1,5 procent). Het bedrijf is van plan een samenwerkingsverband te sluiten met de Franse branchegenoot Rémy Cointreau voor diens likeurmerk Passoã. Rémy Cointreau brengt bij succesvolle afronding van de gesprekken alle activiteiten en merkrechten rond Passoã in. Bols levert werkkapitaal en ,,kennis van de likeur- en cocktailsector''.

Fusiegeruchten

In Frankfurt hadden Commerzbank (plus 4 procent) en Deutsche Bank (bijna 3 procent) weer een goede dag. Woensdag klommen de Duitse banken al flink door fusiegeruchten.

In Parijs kwam drankenproducent Pernod Ricard met resultaten van het afgelopen boekjaar. Die kwamen overeen met de verwachtingen van analisten en het bedrijf voorspelde winstgroei in dit boekjaar. Het aandeel Pernod Ricard ging 2 procent vooruit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 0,3 procent lager op 44,56 dollar. Brent zakte 0,5 procent tot 46,68 dollar. De euro werd verhandeld voor 1,1140 dollar, tegen 1,1145 dollar bij het Europese slot woensdag.