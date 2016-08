Openingswinst voor beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is donderdag hoger begonnen aan de nieuwe beursmaand september. Beleggers hebben met name oog voor cijfers over de industriële bedrijvigheid in China, Europa en de Verenigde Staten. Verder wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Door ANP - 1-9-2016, 9:18 (Update 1-9-2016, 9:56)

De AEX-index stond in het eerste uur van de handel 0,6 procent in de plus op 456,90 punten. De MidKap ging 0,6 procent omhoog tot 649,52 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,7 procent.

Drankenfabrikant Lucas Bols (plus 1,5 procent) kon op aandacht rekenen op het Damrak. Het bedrijf is van plan een samenwerkingsverband te sluiten met de Franse branchegenoot Rémy Cointreau voor diens likeurmerk Passoã. Rémy Cointreau brengt bij succesvolle afronding van de gesprekken alle activiteiten en merkrechten rond Passoã in. Bols levert werkkapitaal en ,,kennis van de likeur- en cocktailsector''. De joint venture moet voor het einde van dit jaar afgerond worden.

Hoofdfondsen

De AEX werd geleid door ArcelorMittal dat 2,4 procent won. Woensdag was het staalconcern nog de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. KPN was de sterkste daler in de hoofdindex met een min van 1 procent.

Fusiebedrijf Ahold Delhaize steeg 0,3 procent. Het supermarktconcern wordt per 19 september toegevoegd aan de Euro Stoxx 50, een graadmeter van de meest toonaangevende Europese beursfondsen. De verandering maakt deel uit van een revisie die elk jaar wordt uitgevoerd.

Krimp

In China werd door de overheid gemeld dat de industriële bedrijvigheid in augustus groei heeft laten zien, terwijl door economen op lichte krimp was gerekend. Marktonderzoeker Markit brengt donderdagochtend nog gegevens over de industrie in onder meer Duitsland en de eurozone naar buiten.

In Parijs kwam drankenproducent Pernod Ricard met resultaten van het afgelopen boekjaar. Die kwamen overeen met de verwachtingen van analisten en het bedrijf voorspelde winstgroei in dit boekjaar. Het aandeel Pernod Ricard ging 2,6 procent vooruit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde donderdagochtend 0,6 procent hoger op 44,95 dollar. Brent klom 0,5 procent tot 47,14 dollar. De euro werd verhandeld voor 1,1135 dollar, tegen 1,1145 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen woensdag.