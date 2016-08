Wall Street eindigt augustus met minnen

NEW YORK - De beurzen in New York zijn woensdag met verlies gesloten. Beleggers kregen op de laatste dag van de zeer rustige maand augustus diverse economische cijfers te verwerken, waaronder het nieuwe banencijfer van loonstrookverwerker ADP. Het sentiment stond verder onder druk door de dalende olieprijs.

31-8-2016

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 18.400,88 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent, tot 2170,95 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot met 5213,22 punten eveneens 0,2 procent onder de slotstand van dinsdag.

Volgens ADP zijn er in augustus iets meer banen bij gekomen dan verwacht. Daarbij werd de werkgelegenheidstoename van juli naar boven bijgesteld. De banenmarkt is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. In dit kader wordt vooral uitgekeken naar het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

Olieprijzen

Verder kwamen er woensdag nog gegevens naar buiten over de voorlopige woningverkopen in de VS en de industriële bedrijvigheid rond Chicago.

De olieprijzen zakten weg toen bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week sterker zijn toegenomen dan verwacht. Olieconcerns Chevron en ExxonMobil zagen hun koersen hierop tot 1,1 procent wegzakken, waarmee ze onderaan de Dow stonden. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 3,3 procent lager op 44,80 dollar. Brent werd 2,8 procent goedkoper bij 47,04 dollar per vat.

Apple

Apple was met een plus van 0,1 procent een van de sterkste stijgende Dow-fondsen. Daarmee herstelde het aandeel van het technologieconcern wat na de onrust van een dag eerder. Dinsdag zakte Apple 0,8 procent, nadat de Europese Commissie had bepaald dat de Ierse fiscus 13 miljard euro van het technologiebedrijf moet terugvorderen.

Qua bedrijfsnieuws vielen biotechbedrijf Monsanto en landbouwapparatuurmaker Deere op. Amerikaanse autoriteiten blokkeerden een vorig jaar gesloten deal, waarbij Deere een onderdeel van Monsanto zou overnemen. Monsanto noteerde 0,9 procent lager, Deere eindigde 1,4 procent in de min.

Euro

De maker van beveiligingssoftware Palo Alto Networks verloor verder ruim 7 procent, na publicatie van zwakke resultaten en verwachtingen. Dronemaker AeroVironment, die ook met cijfers kwam, speelde 17 procent kwijt.

De euro werd verhandeld voor 1,1154 dollar, tegen 1,1145 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.