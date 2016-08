Uniek akkoord met reders: Greenpeace eerst fel tegenstander

KATWIJK/IJMUIDEN - Milieu-organisatie Greenpeace en drie grote wereldspelers hebben een uniek akkoord afgesloten: samen gaan ze werken aan duurzame visserij.

Door Robbert Minkhorst - 31-8-2016, 20:57 (Update 31-8-2016, 21:21)

Daarmee is een fel tegenstander van de bedrijfsvoering van het Katwijkse Parlevliet & Van der Plas (Katwijk), Cornelis Vrolijk (uit IJmuiden) en W. van der Zwan (Scheveningen), plotseling partner geworden. Het convenant is woensdag ondertekend, in bijzijn van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bij de gesprekken bemiddelde.

,,Dit is baanbrekend’’, vindt Diederik Parlevliet, ceo van de Katwijkse onderneming. ’PP’ stevent in 2016 af op een...