AEX sluit toch in het rood

ANP AEX sluit toch in het rood

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn woensdag met verlies gesloten. De AEX in Amsterdam leek eerder op de dag nog af te stevenen op de hoogste slotstand van het jaar, maar de graadmeter eindigde uiteindelijk toch in het rood. Bij beleggers op het Damrak waren financiële fondsen wel erg in trek.

Door ANP - 31-8-2016, 17:51 (Update 31-8-2016, 18:04)

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 454,38 punten. De hoogste slotstand dit jaar dateert van 19 april, toen de handelsdag werd afgesloten met 456,46 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 645,55 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 werd aangevoerd door kabelaar Altice en verzekeraar Aegon, die 4,7 en 4 procent wonnen. ING, NN en ABN AMRO tekenden winsten op tussen de 1,1 en 1,7 procent. Staalconcern ArcelorMittal stond onder aan de lijst met een min van 3,7 procent.

Philips

Philips eindigde 0,5 procent in het rood. Het technologieconcern heeft een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm over de onderlinge uitwisseling van medische data.

Air France-KLM zag gedurende de middagsessie zijn koerswinst van eerder op de dag in rook opgaan, tot een min van 0,1 procent. De Franse vakbond CGT heeft een oproep gedaan tot een nieuwe serie werkonderbrekingen bij Air France in september.

Value8

Bij de kleinere fondsen ging Value8 bijna 8 procent onderuit. De investeringsmaatschappij heeft in de eerste helft van dit jaar een vijfde minder winst geboekt dan een jaar eerder.

In Frankfurt was Commerzbank een opvallende stijger met een koerswinst van 3,4 procent. Deutsche Bank (plus 2,5 procent) zou volgens het Duitse blad Manager Magazin een fusie met zijn branchegenoot hebben overwogen. Daarbij zou het zijn gegaan om een theoretische exercitie.

Euro

Op de Duitse beurs liet winkelconcern Steinhoff International verder een min zien van 7,5 procent, vanwege het naar buiten komen van tegenvallende resultaten. In Parijs kreeg telecombedrijf Iliad, die ook met cijfers kwam, er juist ruim 4 procent aan beurswaarde bij. Mijnbouwers BHP Billiton en Rio Tinto verloren in Londen tot 4,9 procent na publicatie van een voor hen negatief analistenrapport over de ontwikkeling van de prijzen van ijzererts.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,1 procent naar 44,92 dollar. Brent daalde 2,6 procent bij 47,13 dollar per vat. De euro was 1,1145 dollar waard, tegen 1,1150 dollar bij het Europese slot dinsdag.