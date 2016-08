Beurs Amsterdam gaat licht omhoog

ANP Beurs Amsterdam gaat licht omhoog

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is woensdag met kleine winst aan de laatste handelsdag van augustus begonnen. Beleggers kijken met name uit naar een Europees inflatiecijfer en een rapport over de Amerikaanse banenmarkt.

Door ANP - 31-8-2016, 9:19 (Update 31-8-2016, 10:14)

De Amsterdamse AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,3 procent hoger op 457,16 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 649,15 punten. De beurs in Parijs ging 0,3 omhoog en Londen steeg 0,1 procent. Frankfurt daalde iets.

In de AEX was kabelaar Altice een opvallende stijger met een plus van 3,4 procent, na een positief beleggingsadvies van Exane. Andere winnaars waren de financiële fondsen ING, NN en Aegon. Grootste verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal, met een min van 2,4 procent.

Aandacht

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 kon Value8 op aandacht rekenen. De investeringsmaatschappij heeft in de eerste helft van dit jaar een vijfde minder winst geboekt dan een jaar eerder. Value8 leverde ruim 5 procent in.

Loonstrookverwerker ADP publiceert in de middag een cijfer over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat cijfer kan inzicht bieden in het officiële banenrapport dat vrijdag naar buiten wordt gebracht. In het banenrapport van de overheid worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. De banenmarkt is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Opvallende stijger

In Frankfurt was Commerzbank een opvallende stijger met een koerswinst van 2,7 procent. Deutsche Bank zou volgens het Duitse blad Manager Magazin een fusie met zijn branchegenoot hebben overwogen. Daarbij zou het overigens zijn gegaan om een theoretische exercitie. Deutsche Bank klom 2,1 procent in waarde.

In Parijs ging telecom- en bouwbedrijf Bouygues 3,8 procent omhoog. Het concern heeft twee nieuwe plaatsvervangende bestuursvoorzitters benoemd.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde woensdagochtend 0,3 procent lager op 46,20 dollar. Brent werd 0,4 procent goedkoper, bij 48,16 dollar. De euro was 1,1135 dollar waard, tegen 1,1150 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.