ANP 'Nederland populair bankland bij Belgen'

BRUSSEL - Belgen die in het buitenland bankieren doen dat het liefst in Nederland. Volgens de Belgische krant De Standaard vertellen steeds meer Belgen de fiscus dat ze in het buitenland een bankrekening, een levensverzekering of een juridische constructie hebben. Ons land is daarbij veruit het meest in trek, met een kwart van alle aangegeven bankrekeningen.

Door ANP - 30-8-2016, 12:22 (Update 30-8-2016, 12:22)

De belastingdienst van onze zuiderburen telde vorig jaar ruim 156.000 Belgen met een rekening over de grens. Dat komt neer op een stijging met ongeveer een vijfde in nog geen twee jaar.

Dat er nu meer buitenlandse rekeningen gemeld worden heeft vermoedelijk te maken met de toegenomen aandacht voor fiscale fraude en belastingontwijking. Het bankgeheim staat ter discussie. Steeds meer landen wisselen onderling gegevens uit.

Naast Nederland bankieren de Belgen veel in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Spanje. ,,Van belastingparadijs Zwitserland is in de top vijf vreemd genoeg geen spoor'', schrijft De Standaard. ,,Misschien omdat dat land pas later zijn bankgegevens automatisch zal delen met de EU.''