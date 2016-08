Kleinere aanbieders breedband winnen terrein

ANP Kleinere aanbieders breedband winnen terrein

HOUTEN - Kleinere aanbieders van internet via breedbandverbindingen winnen terrein op marktleiders Ziggo en KPN. Dat concludeert onderzoeksbureau Telecompaper dinsdag in een kwartaalrapport. De gehele markt voor breedbandinternet vertoonde in het tweede kwartaal nog altijd groei, al zwakte deze wel iets af in vergelijking met een kwartaal eerder.

Door ANP - 30-8-2016, 11:21 (Update 30-8-2016, 11:21)

Eind juni telde Nederland 7,24 miljoen breedbandaansluitingen. Ziggo, de grootste kabelaanbieder van Nederland, groeide naar meer dan 3,1 miljoen breedbandabonnees. Daarmee was het bedrijf eind juni goed voor 43,1 procent van de markt, een fractie minder dan drie maanden eerder.

Nummer twee KPN, inclusief Telfort, XS4ALL en Edutel, schreef 15.000 nieuwe klanten bij, maar verloor eveneens een fractie qua marktaandeel. Dit aandeel staat al enige tijd op bijna 41 procent.

De kleinere aanbieders waren goed voor een gezamenlijke kwartaalgroei die groter was dan die van KPN en Ziggo, aldus Telecompaper.