ANP Frankrijk wil stoppen met TTIP-onderhandeling

PARIJS - Frankrijk wil dat de EU ophoudt met onderhandelen over een vrijhandelsakkoord met de VS. Dit heeft de staatssecretaris van Handel, Matthias Fekl, dinsdag voor de radiozender RMC gezegd. Fekl zei dat Parijs in september de Europese Commissie zal verzoeken de onderhandelingen over het zogenoemde TTIP-verdrag te stoppen omdat er volgens hem in Frankrijk geen politieke steun meer voor is.

Door ANP - 30-8-2016, 8:43 (Update 30-8-2016, 8:43)

Fekl vindt ook dat de onderhandelingen niet eerlijk verlopen door de houding van de VS. Washington geeft ,,helemaal niets toe of slechts wat kruimeltjes''. Europa en de VS moeten stoppen met de TTIP ,,en aan een nieuwe start gaan werken die op een goede basis rust''.

Het verdrag, voluit Transatlantic Trade and Investment Partnership, moet volgens de Europese Commissie voor het eind van dit jaar rond zijn. In het weekeinde opperde de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel dat het TTIP-project feitelijk al is mislukt.