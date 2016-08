Wall Street doet stap vooruit

NEW YORK (ANP) - NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York koersten maandag in het laatste handelsuur in de plus. Beleggers kauwden op de uitspraken van topbestuurders van de Federal Reserve over het rentebeleid. Speculaties over een mogelijk spoedige renteverhoging gaven daarbij bankaandelen een duwtje in de goede richting.

Door ANP - 29-8-2016, 21:38 (Update 29-8-2016, 22:14)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 21.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 18.502 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,5 procent in de plus op 2180 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 5234 punten.

Fed-president Janet Yellen zei vrijdag dat de kans op een renteverhoging de afgelopen maanden is toegenomen, al liet ze niets los over een eventuele tijdspanne. Vicevoorzitter Stanley Fischer stipte zelfs de mogelijkheid aan dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd, te beginnen in september.

Banken

Voor banken is een verhoging van de rente over het algemeen goed nieuws en dat weten beleggers ook. Zo zag Wells Fargo zijn beurswaarde 2,2 procent stijgen. Ook Bank of America, Goldman Sachs en JPMorgan Chase schaarden zich met plussen tot 1 procent onder de winnaars op Wall Street.

Farmaceut Mylan won 0,5 procent. Het bedrijf kwam vorige week onder vuur te liggen vanwege de hoge prijs van zijn EpiPen-injectiebehandeling tegen allergische aanvallen. Mylan gaat nu een goedkopere versie van EpiPen op de markt brengen.

De producent van dieetproducten Herbalife boekte een plus van 4,5 procent. Investeerder Carl Icahn heeft zijn belang in het bedrijf vergroot en ontkende berichten dat hij zijn deelneming in Herbalife probeerde te verkopen. Vliegtuigmaker Boeing won 0,4 procent. Het bedrijf zal voor het eerst in zeven jaar de prijzen voor zijn kisten niet verhogen.

Euro

Techgigant Apple krijgt volgens ingewijden dinsdag van de Europese Commissie te horen dat het miljarden moet betalen als gevolg van belastingdeals die het concern heeft met Ierland. Beleggers lijken zich vooralsnog geen zorgen te maken. Het aandeel Apple (min 0,2 procent) kwam maandag mondjesmaat in beweging.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent naar 47,03 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper bij 49,30 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,1187 dollar, tegen 1,1171 dollar aan het einde van de Europese beurshandel.