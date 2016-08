AEX kleurt lichtrood in tamme sessie

AEX kleurt lichtrood in tamme sessie

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is maandag na een relatief kalme sessie met een klein verlies gesloten. Ook elders in Europa kleurden de koersborden rood. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Wel werden uitspraken verwerkt van 's werelds belangrijkste centrale bankiers tijdens hun conferentie van de afgelopen dagen in het Amerikaanse Jackson Hole.

Door ANP - 29-8-2016, 17:43 (Update 29-8-2016, 17:49)

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,2 procent in de min op 452,15 punten. De MidKap zakte een fractie naar 644,82 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs leverden 0,4 procent in. In Londen bleef de beurs vanwege een feestdag gesloten.

Fed-president Janet Yellen liet vrijdag in Jackson Hole doorschemeren dat de kans op een snelle renteverhoging in de VS is toegenomen. Vicevoorzitter Stanley Fischer stipte zelfs de mogelijkheid aan dat de rente dit jaar nog twee keer wordt verhoogd, te beginnen in september. ECB-bestuurder Benoît Coeuré zei juist dat de Europese Centrale Bank zijn stimuleringsbeleid nog verder zal moeten uitbreiden, als overheden niet meer doen om de economische groei op gang te brengen.

ArcelorMittal

In de AEX sloot staalconcern ArcelorMittal de rij met een min van 2,9 procent. Ook digitaal beveiliger Gemalto schaarde zich met een min van 1,1 procent onder de sterkste dalers. Chipmachinemaker ASML was met een plus van 0,5 procent de sterkste stijger.

Bij de kleinere fondsen zag Esperite zijn beurswaarde 13 procent toenemen. Het stamcelbedrijf liet weten nieuwe aandelen en converteerbare obligaties uit te geven als onderdeel van de eerder gemelde externe financieringsronde. Volgens het bedrijf zal tot maximaal 20 procent van het huidige uitstaande aandelenkapitaal aan nieuwe stukken worden uitgegeven.

Euro

Volkswagen verloor in Frankfurt 1,5 procent. De toenmalige top van de automaker was in maart 2015 al op de hoogte van het verschil in emissies bij testen van dieselauto's en bij werkelijk gebruik, zo meldde Bild am Sonntag afgelopen weekeinde. In Parijs leverden ook branchegenoten Renault (min 0,7 procent) en Peugeot (min 1,6 procent) aan beurswaarde in.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent naar 46,82 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper bij 49,16 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,1171 dollar, tegen 1,1240 dollar aan het einde van de Europese beurshandel op vrijdag.