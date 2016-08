Amsterdamse beurs opent lager

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies geopend. Beleggers kauwen na op de woorden van Fed-president Janet Yellen, die vrijdag in een speech liet doorschemeren dat de kans op een snelle renteverhoging in de VS is toegenomen.

Door ANP - 29-8-2016, 9:16 (Update 29-8-2016, 9:33)

De toonaangevende AEX-index zakte in het eerste halfuur 0,3 procent tot 451,54 punten. De MidKap verloor 0,2 procent op 643,75 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs en Frankfurt daalden 0,3 en 0,6 procent. In Londen blijft de beurs gesloten wegens een vrije dag.

Yellen zei in haar toespraak niet of de Fed al komende maand in actie komt. Heel wat stelliger was de vicevoorzitter van de Fed, Stanley Fischer. Voor de camera van CNBC stipte hij zelfs de mogelijkheid aan dat de rente dit jaar nog nog twee keer wordt verhoogd, te beginnen in september.

Staartje

Beleggers krijgen deze week het laatste staartje van de halfjaarcijferperiode te verwerken, maar maandag openden in Amsterdam en elders in Europa geen bedrijven de boeken.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was staalbedrijf ArcelorMittal de grootste daler met een verlies van 3 procent. Kabelexploitant Altice voerde met een winst van 0,9 procent de AEX aan.

Nieuwe aandelen

Bij de kleine fondsen steeg Esperite 5,5 procent. Het stamcelbedrijf liet weten nieuwe aandelen en converteerbare obligaties uit te geven als onderdeel van de eerder gemelde externe financieringsronde. Volgens het bedrijf zal tot maximaal 20 procent van het huidige uitstaande aandelenkapitaal aan nieuwe stukken worden uitgegeven.

In Frankfurt verloor Volkswagen 0,2 procent. De toenmalige top van de automaker was in maart 2015 al op de hoogte van het verschil in emissies bij testen van dieselauto's en bij werkelijk gebruik, zo meldde Bild am Sonntag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,7 procent naar 46,85 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper en kostte per vat 49,18 dollar. De euro werd verhandeld voor 1,1185 dollar, tegen 1,1240 dollar aan het einde van de Europese beurshandel op vrijdag.