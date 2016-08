Forse winstdaling Sinopec door lage olieprijs

ANP Forse winstdaling Sinopec door lage olieprijs

PEKING - Het Chinese olieconcern Sinopec heeft de winst in de eerste helft van dit jaar flink zien dalen. Onder de streep resteerde een kleine 20 miljard yuan (2,7 miljard euro), ruim een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit het halfjaarbericht dat het bedrijf zondag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 28-8-2016, 13:58 (Update 28-8-2016, 14:36)

Het bedrijf had net als branchegenoten wereldwijd flink last van de zeer lage olieprijzen. Die leidden weliswaar tot hogere marges op de productie van autobrandstoffen, smeermiddelen en chemicaliën, maar drukten de opbrengsten uit de productie van ruwe olie. De totale omzet zakte met bijna een zesde tot omgerekend bijna 118 miljard euro.

Met gemiddeld 41 dollar per vat lag de olieprijs in de eerste zes maanden van dit jaar 30 procent lager dan in de eerste helft van 2015. Dat leverde de raffinagetak van Sinopec een verdubbeling op van de operationele winst. Daar stond evenwel een stevig verlies tegenover bij de divisie die ruwe olie opspoort en oppompt.

Concurrenten

De winstval bij Sinopec is wel een stuk beperkter dan bij zijn twee belangrijkste concurrenten. PetroChina zag de winst in de eerste jaarhelft vrijwel geheel verdampen, en CNOOC boekte zelfs een verlies. Die twee bedrijven zijn sterker afhankelijk van de productie van ruwe olie terwijl Sinopec groter is in raffinage.

Sinopec gaat er vanuit ook in de tweede jaarhelft nog geen einde komt aan het overaanbod op de mondiale oliemarkt. Aan de andere kant verwacht het bedrijf wel dat een gestage economische groei in eigen land zal blijven zorgen voor een sterke vraag naar brandstoffen.