ANP Terrorisme en zwakte Azië zitten Prada dwars

MILAAN - Prada heeft moeite om de teruglopende vraag naar luxe goederen het hoofd te bieden. De verkopen van het Italiaanse modehuis in China liepen het afgelopen halfjaar terug en in Europa werd de dreiging van terreuraanslagen gevoeld.

Door ANP - 26-8-2016, 14:27 (Update 26-8-2016, 14:27)

De omzet bij het aan de beurs van Hong Kong genoteerde bedrijf zakte met 15 procent tot een kleine 1,6 miljard euro, waarmee het achterbleef bij de verwachtingen van analisten. De winst voor rente, belastingen en afschrijvingen pakte een kwart lager uit op 330 miljoen euro.

Prada loopt achter op concurrenten in het luxesegment op het vlak van onlineverkopen en is van plan daar de komende twee jaar iets aan te doen. Zo zullen meer producten, met name schoenen, via internet worden aangeboden en gaat het merk zijn online-aanwezigheid op sociale media vergroten.