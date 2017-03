Schermman Herman heeft geen spijt van stoppen

HILVERSUM - NOS-coryfee Herman van der Zandt heeft geen spijt van zijn besluit te stoppen als ‘schermman’ bij de verkiezingen. Dat laat hij donderdag weten aan BuzzE in een korte reactie op zijn aanhoudende populariteit op Twitter. Veel mensen brachten woensdagavond, tijdens de verkiezingsuitzending, zijn vlotte presentatie met het touchscreenscherm in herinnering.

Door ANP - 16-3-2017, 9:58 (Update 16-3-2017, 9:58)

“Natuurlijk is het leuk als mensen er goede herinneringen aan hebben”, stelt Van der Zandt. “Maar ik heb er geen spijt van dat ik ermee ben gestopt. En ik ben ook niet van plan terug te keren als ‘schermman’. Dionne Stax heeft die taak van mij overgenomen en zij heeft het uitstekend gedaan.”

Van der Zandt was van 2010 tot 2015 medepresentator en uitslagenanalist tijdens de verkiezingsuitzendingen van de NOS. Hij verwierf grote populariteit onder de bijnaam ‘Herman de Schermman’. De NOS-coryfee maakte in 2015 bekend te stoppen met zijn werk als ‘schermman’ in het programma Zondag met Lubach, in een interview met Salamander Klöpping.