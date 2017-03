Kamergotchi-app Lubach 850.000 keer gespeeld

HILVERSUM - De Kamergotchi-app van het VPRO-programma Zondag met Lubach had in drie weken tijd in totaal 850.000 spelers. Dat heeft de redactie donderdag gemeld.

16-3-2017

Presentator Arjen Lubach lanceerde in zijn wekelijkse show een variant op de bekende Tamagotchi, een virtueel huisdiertje waar de eigenaar virtueel voor moest zorgen. De app stopte op de avond van de Tweede Kamerverkiezingen.

Spelers van de Kamergotchi-app kregen een ei dat ze open moesten schudden en waarin dan een van de zeventien belangrijkste lijsttrekkers zat. De spelers moesten deze vervolgens eten, aandacht en kennis geven. Bij actueel nieuws, bijvoorbeeld als lijsttrekkers opmerkelijke uitspraak hadden gedaan, kreeg de speler ook nog eens een bericht dat de politicus meer aandacht nodig had.

Het aantal lijsttrekkers was evenwichtig verdeeld over het aantal spelers. De best verzorgde politicus was Jesse Klaver. Ruim een week geleden presenteerde Zondag met Lubach een peiling samengesteld op basis van zorg en aandacht die de spelers aan hun huisdiertje hadden gegeven.

Geert Wilders

In deze peiling kreeg GroenLinks twintig zetels. De tweede partij van Nederland zou de PVV van Geert Wilders worden met zeventien zetels. De derde plaats was voor Alexander Pechtold van D66, ook met zeventien zetels. In de berekening werd overigens een correctie toegepast voor valsspelers: spelers die onrealistisch hoge puntenaantallen behaalden in het spel werden geblokkeerd.

Vrouwen zorgden het best voor Jesse Klaver; bij mannen stond Geert Wilders bovenaan de lijst. Opvallend is dat jongeren onder de achttien het beste zorgden voor Wilders; op basis van de Kamergotchi-peiling zouden tieners de PVV 48 zetels toekennen. GroenLinks zou 33 zetels krijgen en Mark Rutte kreeg er onder deze doelgroep 30.