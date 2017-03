Kees Boot maakt graag overuren voor Marathon

ANP Kees Boot maakt graag overuren voor Marathon

ROTTERDAM - Acteur Kees Boot had zich eigenlijk voorgenomen even niet meer in musicals te gaan spelen. “Het is geweldig om in zo'n grote productie te staan”, stelt hij. “Maar zeven, acht keer per week is echt heel veel. Je ziet je gezin dan eigenlijk nauwelijks meer en je houdt weinig tijd over voor andere projecten."

Door ANP - 16-3-2017, 8:47 (Update 16-3-2017, 8:47)

Maar voor de musical De marathon maakte Boot graag een uitzondering, zo vertelt hij aan BuzzE. De acteur, eerder te zien in onder meer Petticoat, Ciske de Rat en Hij gelooft in mij, speelt in de musicalbewerking van de hitfilm de rol van Leo. “In eerste instantie hoopte ik op de rol van Gerard, de eigenaar van de garage. Maar daar bleek iedereen al op te azen. En die rol is John Buijsman op het lijf geschreven.”

Het is een spannende onderneming om een muzikaal theaterstuk te maken van een film die door zoveel mensen op handen wordt gedragen. “Musical is een heel andere kunstvorm”, legt Boot uit. “In een film kan je inzoomen, kan je stiltes laten vallen. Op een podium mag dat niet: daar moet je alles juist uitvergroten, soms bijna op het karikaturale af.”

Thomas Acda

Sowieso speelt Boot alleen in oorspronkelijke musicals. “Ik wil wel zelf iets mee kunnen geven aan een rol, zelfs als je die van een andere acteur overneemt”, vertelt hij. “In Amerikaanse musicals ligt zo veel al vast, die bieden daar veel minder ruimte voor. Ik weet van mijzelf dat ik daar heel ongelukkig van zou worden. Zelf het wiel uitvinden betekent wel veel overuren maken tijdens het repeteren, maar dat heb ik er heel graag voor over.”

De muziek voor De marathon is geschreven door Thomas Acda, waar de acteur al ruim twintig jaar goed mee bevriend is. “Dat is een enorme pre, want hij weet precies wat ik wel en niet kan”, lacht Boot. “Voor het eerst gaat het zingen mij gemakkelijker af dan het acteren. Sowieso zijn we allemaal al zo lang bekend met de stijl van Thomas; het zijn nummers die zich na drie keer luisteren onvoorwaardelijk laten mee zingen.”

Herkenbaar verhaal

Boot denkt dat De marathon voor een veel grotere doelgroep is dan de gemiddelde Nederlandse musical. “Het is zo'n herkenbaar verhaal over vriendschap: iedereen in het publiek herkent zich wel in één van de personages. Ook de vrouwen, want een van de grootste verschillen is dat het aandeel van de vrouwen aanzienlijk groter is geworden.” Bovendien merkt de acteur dat veel mensen in deze donkere tijden nog meer behoefte hebben aan een avond theater. “De marathon is voor iederéén, niet alleen voor de doorsnee kunstliefhebbers. Deze voorstelling is de beste remedie tegen alle mensen die zonder enige voorkennis roepen dat kunst een vies woord is en theater alleen voor linkse hobbyisten is.”

De marathon gaat op 19 maart in première en is daarna tot juni in de Nederlandse theaters te zien.