ANP Pianist Lang Lang speelt op Paleis Soestdijk

HILVERSUM - De Chinese pianist Lang Lang is een van de hoofdacts van het unieke klassieke evenement Empeiria. De internationale superster treedt op 2 september op in de tuinen van Paleis Soestdijk. Ook Noa Wildschut, Iris Hond en Marcel Veenendaal zijn vastgelegd voor het evenement, maakte de organisatie donderdag bekend.

Door ANP - 16-3-2017, 8:43 (Update 16-3-2017, 8:43)

De rest van de optredende artiesten wordt de komende weken bekendgemaakt. In 2016 vond de eerste editie van Empeiria plaats met als hoofdartiest Ludovico Einaudi. Empeiria wil klassieke muziek op een moderne manier etaleren door een verrassende combinatie van klassieke artiesten op één podium te zetten gecombineerd met spectaculaire visuele ondersteuning.

De nadruk in deze editie ligt volgens de organisatie op ‘beleving’. Publiek is daarom al eerder op de dag welkom in de tuinen van Paleis Soestdijk voor een culinair voorprogramma.

De 34-jarige Lang Lang speelt vanaf zijn tweede piano en won op vijfjarige leeftijd het Shenyang pianoconcours. Hij deelde sindsdien het podium met popgrootheden als Pharrel Williams en Metallica en speelde op de opening van de Olympische Spelen in Peking in 2008.