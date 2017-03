Demi Lovato viert vijf jaar zonder alcohol

ANP Demi Lovato viert vijf jaar zonder alcohol

LOS ANGELES - Demi Lovato was woensdag in haar nopjes. De zangeres liet via Instagram weten dat ze inmiddels al 5 jaar geen alcohol meer drinkt.

Door ANP - 16-3-2017, 5:24 (Update 16-3-2017, 5:24)

"Zo dankbaar. Het is me de reis wel geweest. Zoveel ups en downs", schreef Lovato bij de foto van het beroemde twaalfstappenprogramma van de Anonieme Alcoholisten. "Zo vaak dreigde ik terug te vallen maar dan ging ik op mijn handen zitten en smeekte God me te verlossen van het verlangen. Ik ben zo trots op mezelf", vervolgde de Confident-zangeres die ook haar familie en vrienden bedankte voor de steun.

Lovato spreekt open over haar psychologische problemen en haar diverse verslavingen. In 2010 brak ze haar tour met de Jonas Brothers af en werd opgenomen in een afkickkliniek.

Volgens ingewijden drinkt Lovato inderdaad geen druppel en lukt dat haar onder andere met hulp van haar nieuwe vriend, MMA-vechter Guilherme "Bomba" Vasconcelos.