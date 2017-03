'Nick Cannon werkt aan film over basketbal'

LOS ANGELES - Rapper Nick Cannon werkt samen met rapper Birdman aan een film over basketbal. Dat beweren bronnen rond de rapper woensdag tegen TMZ.

Door ANP - 16-3-2017, 4:41 (Update 16-3-2017, 4:41)

De rapper en acteur zou een opzet hebben geschreven voor de film en die hebben besproken met enkele geïnteresseerde financiers. De film moet een mengeling worden tussen de populaire dansfilm Save The Last Dance en Love & Basketball.

Ook zou een rol voor rapper The Game zijn weggelegd in de speelfilm. Volgens ingewijden is een team inmiddels begonnen met het scouten naar verschillende opnamelocaties in het plaatsje Inglewood in Californië. De opnamen beginnen in juli.