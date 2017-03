Azealia Banks treft schikking met justitie

ANP Azealia Banks treft schikking met justitie

LOS ANGELES - Azealia Banks heeft woensdag een schikking getroffen met justitie in de zaak rond de mishandeling van een beveiligingsbeambte in december 2015. Zo weet Billboard.

Door ANP - 16-3-2017, 4:41 (Update 16-3-2017, 4:41)

Volgens de advocaat van Banks, John Vafa, is de rapster akkoord gegaan met een deal waarmee ze wordt verplicht om 26 weken een cursus te volgen om te leren omgaan met agressie. Ook moet Banks de rechter regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en mag ze geen overtredingen meer begaan.

De zaak stamt uit december 2015 toen de rapster de beveiliger van een discotheek in haar borst beet. Die deed vervolgens aangifte, waarop Banks werd aangeklaagd. Begin maart kwam Banks niet opdagen op de zitting over de zaak omdat ze bij de Paris Fashion Week aanwezig was in de Franse hoofdstad. De rechter vaardigde vervolgens een arrestatiebevel tegen de rapster uit.

Mocht Banks zich niet aan de afspraken houden of de cursus niet afmaken dan hangt haar alsnog een gevangenisstraf boven het hoofd.