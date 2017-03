Ex-vrouw Donald Trump gaat boek schrijven

ANP Ex-vrouw Donald Trump gaat boek schrijven

NEW YORK - De ex-vrouw van president Trump, Ivana Trump, gaat een boek schrijven over het opvoeden van hun gezamenlijke kinderen en het huwelijk met Donald Trump. Het boek krijgt de titel Raising Trump en moet in september in de boekhandel liggen, meldt Us Weekly.

Door ANP - 16-3-2017, 3:03 (Update 16-3-2017, 3:03)

De 68-jarige Ivana Trump, afkomstig uit Tsjechië, trouwde in 1977 met Donald Trump en samen kreeg het stel drie kinderen: Donald Trump Jr., Ivanka en Eric Trump. In 1992 kreeg Donald Trump een affaire met Marla Maples en besloot Ivana te scheiden van de zakenman.

Het boek gaat over de opvoeding van hun kinderen, laat uitgever Gallery Books weten. "Nu haar ex-man de 45e president van de VS is zijn hun kinderen ook in de belangstelling komen te staan. Maar het was Ivana die ze heeft opgevoed en ze belangrijke levenslessen heeft meegegeven zoals loyaliteit, eerlijkheid, integriteit en ambitie", zegt de uitgever in een verklaring over het boek.

Donald Trump trouwde na zijn scheiding van Ivana met Marla Maples en kreeg met haar in 1993 een dochter, Tiffany Trump. Maar in 1999 loopt het huwelijk tussen Trump en Maples op de klippen. In 2005 trouwt Trump met zijn huidige vrouw en First Lady, de 24-jaar jongere Melania Trump uit Slovenië, met wie hij een zoon heeft.