ANP Rupert Grint van slag na zien Potter-stuk

LONDEN - Rupert Grint vond het maar wat raar om iemand anders de rol van Ron Weasley te zien spelen. De Brits acteur was zelfs een beetje van slag toen hij voor het eerst naar het toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child ging.

Door ANP - 15-3-2017, 23:25 (Update 15-3-2017, 23:25)

"Ik was er eigenlijk niet op voorbereid", zegt Rupert tegen Entertainment Weekly. "Het raakte me zelfs. Het voelde een beetje alsof ik uit m'n eigen lichaam was getreden. Je ziet iemand anders het personage spelen dat je zo goed kent. Ik ben opgegroeid met Ron. Er zit veel van mij in dat personage."

In het Harry Potter-toneelstuk wordt Ron Weasley gespeeld door Paul Thornley. Het verhaal speelt zich negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, af.

Ondanks het 'surrealistische' beeld vond Rupert het stuk waanzinnig. "Ik vond het geweldig. Het blaast je van je stoel", aldus de acteur.