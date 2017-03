Disney knipt niet in Beauty And The Beast

ANP Disney knipt niet in Beauty And The Beast

KUALA LUMPUR - Maleisiërs kunnen officieel niet naar de film Beauty And The Beast. De Disney-film wordt in het land niet vertoond vanwege het homoseksuele personage LeFou, meldt Deadline.

Door ANP - 15-3-2017, 20:53 (Update 15-3-2017, 20:53)

Maleisië had Disney gevraagd om de homoseksuele scène uit de film te knippen maar daar geeft de studio geen gehoor aan. "De film is en wordt niet aangepast voor Maleisië", aldus Disney in een statement.

Beauty And The Beast, met Emma Watson in de hoofdrol, zou donderdag in première gaan in Maleisië. Homoseksualiteit is illegaal in het overwegend islamitische land.

Nadat bij de eerste screenings duidelijk was geworden dat de film een homoseksueel personage heeft, zorgde dat in sommige landen voor lichte paniek. Zo verhoogde Rusland de leeftijdsgrens vorige week naar zestien jaar.