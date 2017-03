3JS viert jubileum in AFAS Live

AMSTERDAM - De 3JS bestaat dit jaar tien jaar. De Volendamse band viert dat met een speciaal jubileumconcert in AFAS Live, zo is woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 15-3-2017, 20:01 (Update 15-3-2017, 20:01)

Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap de Witte brachten in de zomer van 2007 hun debuutalbum Watermensen uit onder de naam 3JS. Daarvoor speelden ze al dik tien jaar met elkaar in verschillende bands. In 2012 maakte De Witte plaats in de band voor zijn zoon Jan.

Voor de 3JS is het concert een hernieuwde kennismaking met de Amsterdamse concerthal. In 2010 en 2011 speelden ze ook al eens in de zaal, die toen nog de naam Heineken Music Hall droeg.