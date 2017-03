Paris Jackson: ik was Michaels favoriete kind

LOS ANGELES - Paris Jackson heeft een uiterst moeizame jeugd gehad. Hoewel ze het lievelingetje van haar vader Michael was, liep ze een achterstand op in haar ontwikkeling omdat ze vrijwel nooit leeftijdsgenootjes zag.

Door ANP - 15-3-2017, 17:53 (Update 15-3-2017, 17:53)

"Ik was nooit echt in de buurt van andere meisjes. Toen ik nog klein was, was ik vooral bij mijn vader en mijn twee broers", vertelt Paris in Harper's Bazaar. "Ik werd behandeld als het lievelingetje omdat ik het enige meisje was. Ik was de prinses, ik was perfect in de ogen van mijn vader."

Michael was echter zo beschermend dat Paris en haar broers Prince en Blanket alleen maar interactie hadden met familieleden en andere volwassenen. "Ik had daardoor bijna geen sociale vaardigheden", aldus Paris. "Pas de afgelopen zes jaar heb ik een beetje leren communiceren."