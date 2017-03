Mahershala Ali komt eindelijk tot rust

LOS ANGELES - Mahershala Ali heeft een aantal hectische weken achter de rug. Niet alleen won hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol in Moonlight, de acteur werd ook nog eens voor de eerste keer vader.

15-3-2017

"Ik begin alles pas net weer een beetje op een rijtje te krijgen", zegt de 43-jarige Mahershala tegen E! Online. Zijn dochtertje Bari Najma maakt het volgens hem goed. "De baby slaapt 's nachts goed. Overdag is ze erg aanhankelijk. Ze vindt het erg fijn om vastgehouden te worden, dus het is ook wat lastig om haar weer neer te leggen. Het gaat goed. Het is fijn dat alles een beetje tot rust komt tot op zekere hoogte."

Bari Najma zit vrijwel continu in Mahershala's gedachten. "Ik denk zelfs aan haar als ik slaap omdat ik weet dat ze naast me ligt en ik ervoor moet zorgen dat ik niet over haar heen rol."

Of het meisje meer op haar moeder of haar vader lijkt, weet Mahershala niet. "Maar ze is superschattig."