ANP Majoor Bosshardtprijs voor Ali B

AMSTERDAM - Ali B heeft woensdag de Majoor Bosshardtprijs in ontvangst genomen. De rapper kreeg de prijs omdat hij mensen bij elkaar brengt en vanwege zijn wilskracht en optimisme, meldt het Leger des Heils.

Door ANP - 15-3-2017, 16:30 (Update 15-3-2017, 16:30)

"Ali B wordt alom geroemd om zijn lef, moed, humor en kwetsbaarheid. Hij zet zijn eigen ervaringen in om anderen te helpen", staat in het juryrapport. "We zijn onder de indruk van de wijze waarop hij op professionele en geheel eigen wijze in staat is een verbinding te leggen tussen culturen, generaties en religies."

De rapper voelt zich vereerd: "Dit zijn van die prijzen, wanneer je terugkijkt op je leven, waar je het meest trots op bent", aldus Ali.

De Majoor Bosshardtprijs is ingesteld om het leven en werk van Majoor Bosshardt (1913-2007), jarenlang het gezicht van het Leger des Heils, te blijven gedenken en wordt toegekend aan personen of organisaties die zich inzetten om mensen een beter leven te geven. Eerdere winnaars zijn onder anderen prinses Laurentien, Marco Borsato, Lucille Werner en Erica Terpstra.