NPO zendt Monte Carlo met Kitty Courbois uit

HILVERSUM - NPO 2 zendt vrijdag naar aanleiding van het overlijden van Kitty Courbois de film Monte Carlo uit. Voorafgaand wordt op NPO Best een aflevering van Villa Felderhof uit 1996 herhaald.

Door ANP - 15-3-2017, 16:06 (Update 15-3-2017, 16:06)

Monte Carlo is een Nederlandse roadmovie uit 2001 waarin sjacheraar en automonteur Danny (John Wijdenbosch) in opdracht van een rijke klant diens zieke moeder (Courbois) naar Monte Carlo rijdt.

In Villa Felderhof was Courbois te gast samen met Jan des Bouvrie in het buitenhuis van presentator Rik Felderhof aan de Côte d'Azur in Frankrijk. De actrice vertelt in het programma onder meer openhartig over liefde en relaties en over de band met haar moeder.

Courbois overleed afgelopen weekeinde op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.