John Legend prijst openheid Chrissy Teigen

LOS ANGELES - John Legend is apetrots op zijn vrouw Chrissy Teigen. Zij schreef onlangs een essay over haar postnatale depressie en kan rekenen op de volledige steun van haar man. “Ik ben zo trots op haar”, zei John tegen E! News.

Door ANP - 15-3-2017, 14:54 (Update 15-3-2017, 14:54)

“Ze liet me haar eerste versies lezen toen ze nog aan het schrijven was en ik wist meteen dat het veel zou betekenen voor een aantal vrouwen.” John vond het verhaal van zijn vrouw “bijzonder krachtig”. “Veel mensen willen er niet over praten. En veel mensen voelen zich eenzaam. Zij heeft die mensen laten weten dat ze niet alleen zijn.”

In de essay heeft Chrissy het over de fysieke en mentale pijn waarmee ze na de geboorte van dochter Luna kampte. Ze schreef ook dat ze veel had aan haar echtgenoot. “Hij heeft heel veel geduld met me en verzorgt me goed.”

Volgens John is het belangrijk er te zijn voor je partner als hij of zij kampt met een depressie. “Je moet meeleven”, is zijn tip voor mensen die hetzelfde meemaken. “Je moet begrijpen wat de redenen zijn dat je partner zich zo voelt.”