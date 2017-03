Hilary Duff had het moeilijk na scheiding

LOS ANGELES - Hilary Duff heeft het als alleenstaande moeder een tijdje moeilijk gehad na haar scheiding. “Ik ben gescheiden, en dat is maar niks”, zegt de zangeres en actrice in een interview met Redbook. “Het was een tijdje erg, nu is het gewoon normaal.”

Door ANP - 15-3-2017, 14:38 (Update 15-3-2017, 14:38)

Hilary kreeg na haar scheiding jaloerse blikken van haar vrienden. “Die zeiden: o wat lekker. Jij hoeft af en toe niet voor je kind te zorgen.” Hilary beviel in 2012 van zoontje Luca, twee jaar na de komst van de knaap besloten zij en ijshockeyer Mike Comrie uit elkaar te gaan.

Inmiddels kan Hilary genieten van de dagen waarop Luca bij Mike is. “Ik had Luca een paar weken voor mezelf, zonder hulp, toen Mike op pad was. Toen hij thuiskwam zei ik: nu is hij voor jou! Doei!”