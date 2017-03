Trump noemt carrière Snoop Dogg mislukking

WASHINGTON - Donald Trump heeft een sneer uitgedeeld aan Snoop Dogg. De Amerikaanse president kan niet lachen om de nieuwe videoclip van de rapper, waarin de clown Ronald Klump te zien is.

Door ANP - 15-3-2017, 13:47 (Update 15-3-2017, 13:47)

Klump, die bijzonder veel op Trump lijkt, komt in de video bij de track Lavender als president met het idee alle honden het land uit te zetten. In de clip is te zien hoe dat vanuit het ‘clown house’ wordt aangekondigd. Niet veel later staat Klump bij Snoop op de stoep en schiet de rapper met een speelgoedpistool op de clown.

“Kun je je voorstellen hoe groot de verontwaardiging zou zijn als Snoop Dogg, met zijn mislukte carrière, een pistool had gericht en afvuurde op president Obama?”, twitterde Trump woensdag. “Gevangenisstraf!”

Trumps advocaat reageerde dinsdag al op de opzienbarende videoclip van Snoop en de rappers van Badbadnotgood. Hij sprak schande van de beelden en vond dat de president excuses verdiende. Snoop heeft nog niet gereageerd op de commotie. Op social media deelde hij, voor Trumps sneer via Twitter, een foto waarop hij voor zijn gouden en platina platen staat. “Successen! #FuckTrump #Legend.”