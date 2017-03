Disney knipt homopersonage niet uit film

ANP Disney knipt homopersonage niet uit film

LONDEN - Disney is niet van plan zijn eerste homopersonage ooit uit een film te knippen. De film Beauty and the Beast ligt in Maleisië, waar homoseksualiteit illegaal is, onder vuur. Disney heeft volgens BBC laten weten niet te knippen in de film, ook niet voor Maleisië.

Door ANP - 15-3-2017, 11:47 (Update 15-3-2017, 11:47)

Beauty and the Beast zou donderdag in de Maleisische bioscopen gaan draaien. Begin deze week meldde Disney dat de Maleisische première werd uitgesteld en de film in het land werd ‘onderzocht’. Een officiële reden bleef uit, maar de twijfels van het overwegend islamitische land zouden te maken hebben met LeFou, het eerste homoseksuele Disney-personage.

Een Maleisische overheidsinstantie oordeelde dat Beauty and the Beast in het land vertoond mag worden, mits één scène, waarin LeFou uitkomt voor zijn geaardheid, wordt geschrapt. Dat wil Disney dus niet. Of de film nu helemaal niet te zien zal zijn in Maleisië, is niet bekend. Volgens de officiële lezing van Disney is de première nog steeds enkel uitgesteld.

Rusland

Maleisië is niet het enige land dat valt over LeFou. Nadat bij de eerste screenings duidelijk was geworden dat Beauty and the Beast een homoseksueel personage heeft, verhoogde Rusland de leeftijdsgrens vorige week naar zestien jaar.

Beauty and the Beast, een live-action remake van de tekenfilm uit 1991, draait in Nederland vanaf 29 maart in de bioscopen. Emma Watson is te zien als Belle, het mooie meisje dat valt voor het beest, een rol van Dan Stevens.