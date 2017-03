Aparte ervaring voor Dinand in stemhokje

DEN HAAG - Dinand Woesthoff vond het woensdag een beetje vreemd om te gaan stemmen. De zanger kwam zijn eigen naam tegen op het stembiljet, hij is een van de vele lijstduwers van de Partij voor de Dieren.

Door ANP - 15-3-2017, 11:20 (Update 15-3-2017, 11:20)

“Heel apart…”, schreef Dinand op Twitter bij een foto van zijn naam op het stembiljet. De voormalige frontman van Kane stemde niet op zichzelf, maar op lijsttrekker Marianne Thieme. “Voor de liefde voor onze kinderen, onze wereld en onszelf. The future is already here.”

Ook onder anderen Babette van Veen, Georgina Verbaan en Teske de Schepper komen in het stemhokje hun eigen naam tegen. Ze zijn allen lijstduwer van de Partij voor de Dieren. Teske riep haar volgers woensdagochtend op vooral te gaan stemmen. “Vandaag is stemdag!”, schreef de vlogster op Instagram. “Laat je stem horen en stem op dat waar je in gelooft en graag zou willen voor jezelf (maar ook voor je buurman, het meisje achter de kassa, je kleinkinderen en de wereld).”

Feestje

Veel bekende Nederlanders roepen via social media op te gaan stemmen. “Niet gaan stemmen is hetzelfde als een feestje vieren met je vrienden en niet mee helpen opruimen na afloop. Dus STEMMEN!”, twitterde cabaretier Jochem Myjer.

Ook presentator Tim Hofman, die in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vooral jongeren aanspoorde naar de stembus te gaan, roept op te gaan stemmen. “Kapot smerig om een potlood waar net 800 mensen aan gezeten hebben in je mond te douwen, maar er is gestemd”, schreef hij op Instagram bij een ‘stemfie’ waarop hij het rode potlood tussen zijn tanden heeft. “Ga ook.”