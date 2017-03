Lisa Marie Presley moet advocaten ex betalen

LOS ANGELES - Lisa Marie Presley moet nu al de portemonnee trekken voor haar toekomstige ex Michael Lockwood. Een rechter bepaalde dat ze opdraait voor de kosten van Lockwoods advocatenteam.

Door ANP - 15-3-2017, 10:37 (Update 15-3-2017, 10:37)

Volgens The Wrap moet de dochter van Elvis maandelijks 10.000 dollar (9400 euro) overmaken. Lisa Marie hoeft haar man voorlopig nog geen partneralimentatie te betalen, maar zijn juridische team vecht een bepaling daarover in hun huwelijkspapieren aan.

Michael beweert dat hij zijn carrière als muzikant heeft opgegeven toen hij in 2006 met Lisa Marie trouwde. Zij krijgt als enige erfgename van Elvis maandelijks een cheque van 100.000 dollar (94.000 euro) binnen uit zijn nalatenschap. Daarnaast krijgt ze een deel van de opbrengst van Graceland, het oude woonhuis van The King dat tegenwoordig een museum is.

Het ruziënde stel heeft twee kinderen, een meisjestweeling van acht jaar. Zij zijn om onduidelijke reden uit huis geplaatst en wonen tijdelijk bij hun oma Priscilla Presley.