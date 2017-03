Airen kan Hart in Aktie niet aan zonder Taeke

ANP Airen kan Hart in Aktie niet aan zonder Taeke

ROTTERDAM - Zonder het luisterend oor van haar vriend Taeke Taekema zou Airen Mylene onderdoor gaan aan het presenteren van Hart in Aktie. Dat vertelt de SBS-presentatrice, die vanaf woensdagavond te zien is als nieuw gezicht van het hulpprogramma, in het AD.

Door ANP - 15-3-2017, 8:37 (Update 15-3-2017, 8:37)

“Als ik na een opnamedag thuiskom, moet ik zo’n verhaal echt even verwerken. Hij luistert onwijs goed en zegt de juiste dingen”, zegt Airen over Taeke, die ze bijna twee jaar geleden leerde kennen tijdens de opnames van Wie is de mol?. “Daar ben ik blij om, want die verhalen kan ik niet loslaten. Ik neem ze met me mee. Ik denk dat ik eraan onderdoor zou gaan als ik niet met hem erover had kunnen praten.”

Airen en Taeke wonen sinds een paar maanden samen en dat bevalt goed. “Dat dit zou voortkomen uit Wie is de mol? had ik totaal niet verwacht, maar het klopt helemaal tussen ons.”

Aan Radio 10-dj Lex Gaarthuis vertelde Airen dat ze een huwelijk met de oud-hockeyer wel ziet zitten. “Ik wil dan wel ouderwets en traditioneel gevraagd worden. Hij moet op z’n knieën voor me”, zei ze in de ochtendshow van Gaarthuis. “Ik hoef niet per se te trouwen, maar als hij me nu zou vragen dan zou ik waarschijnlijk, sterker nog: zeker ‘ja’ zeggen.”