ANP Dj-duo The Galaxy verkoopt bijna nooit ‘nee’

DEN HAAG - Ondanks zijn drukke carrière hoeft The Galaxy, het dj-duo waarvan Arjen Lubach deel uitmaakt, bijna nooit ‘nee’ te verkopen. “Meestal kunnen we allebei, zo niet, dan treedt een van ons alsnog op”, zegt Sacha Harland, de andere helft van The Galaxy, woensdag in AD Haagsche Courant.

Door ANP - 15-3-2017, 8:21 (Update 15-3-2017, 8:21)

“Het optreden in Rusland heb ik in mijn eentje gedaan”, weet Sacha nog. “Het was op een zaterdagavond: Arjen moest zondagochtend in de studio zijn voor opnames van Zondag met Lubach. Het is jammer om zo’n tof optreden niet samen mee te maken, maar aan de andere kant: juist doordát we The Galaxy met zijn tweeën doen, hoeven we bijna nooit ‘nee’ te verkopen.”

Sacha en Arjen draaien sinds eind 2015 samen, maar kennen elkaar al jaren. “Toen Arjen en ik elkaar tien jaar terug ontmoetten - hij had destijds een relatie met mijn zus - ontdekten we vrij snel dat we allebei een passie hadden voor muziek en voor muziek produceren.” Destijds maakte Arjen al nummers, terwijl Sacha muziek produceerde en in clubs draaide. “Ook toen de relatie tussen Arjen en mijn zus voorbij was, hielden we contact.”

Droom

In 2015 werd Arjen benaderd door een van de dj’s van Yellow Claw, die interesse had in zijn muziek. Sacha kreeg meteen een telefoontje. “Niet veel later hebben Arjen en ik geproost op een samenwerking: dit avontuur zouden we samen aangaan. Onder de naam The Galaxy.”

Daarna gaat het snel. Inmiddels treedt The Galaxy over de hele wereld op en onlangs tekende het duo bij Ace Agency, het boekingsbureau van ook onder anderen Martin Garrix en Afrojack. “Hier droomde ik als kleine jongen al van”, vertelt Sacha. “Het is allemaal heel snel gegaan. Soms geloof ik het amper. Dan sta ik achter de schermen te wachten, vlak voordat we het podium op moeten, en denk ik: wat gebeurt er allemaal? Heel bijzonder.”