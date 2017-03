Patricia Paay weer in Nederland

ANP Patricia Paay weer in Nederland

AMSTERDAM - Patricia Paay is weer in het land. De diva kwam de afgelopen weken op Curaçao bij van alle commotie die ontstond na het lekken van haar seksvideo’s. Dinsdag landde ze op Schiphol, meldt De Telegraaf.

Door ANP - 15-3-2017, 7:53 (Update 15-3-2017, 7:53)

Het prille huwelijk van Patricia met Robbert Hinfelaar heeft alle ophef rond de pikante filmpjes overleefd. “Geen twijfel daarover hoor”, zei Patricia bij haar terugkomst in Nederland. “Robbert is zo lief voor me geweest…”

Nu ze in de zon een beetje is bijgekomen van alles, staat Patricia weer een drukke tijd te wachten. De rechtszaak waarin ze is verwikkeld met haar voormalig zakenpartner, die volgens de diva wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het opduiken van de seksvideo’s, loopt nog. Ook is de politie nog druk bezig met het onderzoek naar het lekken van de filmpjes.

“Ja, ik ben er weer hoor, jongens”, zei Patricia tegen fotografen die op Schiphol op haar stonden te wachten. “Is het met jullie rust ook weer gedaan!”