Ontwenningsprijs voor U2's Adam Clayton

LOS ANGELES - U2-bassist Adam Clayton krijgt een award voor zijn inzet om anderen van hun verslavingen af te helpen.

Door ANP - 15-3-2017, 6:36 (Update 15-3-2017, 6:36)

De prijs wordt uitgereikt door MusiCares, een stichting die in het leven is geroepen door de organisatie van de Grammy's. De instelling biedt steun aan muzikanten in financiële, medische en persoonlijke problemen. "MusiCares doet essentieel werk door de kwetsbare mensen in onze industrie te helpen", zei Adam dinsdag in een statement aan Billboard. "Ik weet uit eigen ervaring hoe noodzakelijk een toegankelijke, ondersteunende omgeving is in tijden van nood en ik doe graag wat ik kan om deze belangrijke organisatie te helpen."

De muzikant mag de Stevie Ray Vaughan Award in ontvangst nemen tijdens een benefietavond in juni. Afgelopen jaren werd de award uitgereikt aan Smokey Robinson, Pete Townshend en Ozzy Osbourne. Adam (57) heeft zich vaker uitgelaten over zijn eigen verslavingen aan drank en drugs. In 2013 vierde hij dat hij twintig jaar nuchter was.