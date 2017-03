Angelina Jolie geeft eerste college

LONDEN - In aanloop naar haar semester als gastdocent op de London School of Economics, heeft Angelina Jolie dinsdag haar eerste college gegeven op de school.

Door ANP - 15-3-2017, 5:00 (Update 15-3-2017, 5:00)

De les was een vooruitblik op het vak dat zij vanaf september samen met drie andere docenten zal geven: Vrouwen, Vrede en Veiligheid. Volgens People stonden in haar college dinsdag de vrouwenrechten in vluchtelingenkampen centraal. De actrice zou hebben uitgelegd hoe vrouwen en meisjes die ontheemd en stateloos zijn, extra kwetsbaar zijn voor seksueel geweld en andere misdaden. Angelina zet zich al jaren in voor UNHCR, de vluchtelingentak van de Verenigde Naties.

Na haar eerste dag als docent ging de actrice samen met oudste zoon Maddox Londen in. De twee kregen een privétoer door Buckingham Palace. Een ontmoeting met leden van de Britse koninklijke familie stond daarbij niet op de planning.