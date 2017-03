Ellie Goulding had paniekaanvallen

LONDEN - De beroemdheid die ze met haar doorbraak in 2010 opdeed, zorgde voor paniekaanvallen bij Ellie Goulding. De zangeres raakte door haar groeiende succes steeds banger dat ze zichzelf en de mensen om haar heen zou teleurstellen.

15-3-2017

"Mijn leven veranderde razendsnel. Daar was ik natuurlijk blij om, maar alles kwam tegelijkertijd", vertelt ze in Well+Good Magazine. "Ik kreeg paniekaanvallen, en het enge was dat alles ze kon veroorzaken. Mijn vrienden van thuis dachten dat mijn nieuwe leven als popster één en al glamour was. Maar stiekem worstelde ik fysiek en emotioneel."

Ellie heeft inmiddels een manier gevonden om de spanningen te bedwingen: boksen. "Ik ben er meer door op mezelf gaan vertrouwen. Ik word nog steeds nerveus voor een optreden, maar het is niet meer zo verlammend als vroeger. Ik heb geaccepteerd dat iedereen zenuwachtig is voor hij of zij het podium betreedt, niet alleen ik. Ik geloof nu meer in mezelf, of dat nu tijdens een workout is, op het podium of als ik gewoon in huis hang."