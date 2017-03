Schilder portret Graham Norton blijkt familie

DUBLIN - De kunstenaar die uit 55 kandidaten werd geselecteerd om een portret te schilderen van Graham Norton, blijkt verre familie van de presentator. De overgrootmoeder van Gareth Reid was een zus van de overgrootvader van Graham.

Door ANP - 15-3-2017, 3:31 (Update 15-3-2017, 3:31)

Na de beslissing Graham op te nemen in de National Gallery van Ierland, schreef de organisatie een wedstrijd uit voor portretschilders. De competitie was te volgen in het tv- programma Portrait Artist of the Year.

Pas nadat Reid de eer en bijna 11.500 euro had gewonnen, wezen familieleden hem erop dat er mogelijk een familieband was met zijn onderwerp. Neven van de kunstenaar hadden dat idee gekregen toen Graham meedeed aan Who Do You Think You Are, een programma waarin de afkomst van sterren wordt uitgeplozen.